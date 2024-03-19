Ще три сім’ї разом з дітьми виїхали з тимчасово окупаних територій: родини розповіли про "російську люб’язність"

На підконтрольну Україні територію приїхали родини з Запорізької та Донецької областей. Сьогодні їх зустріли в Центрі захисту прав дитини.

Про це повідомляє Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Одна сім’я разом із трирічним малюком мешкала у Енергодарі, батьки працювали на ЗАЕС, а коли відмовилися співпрацювати з окупаційною владою, одразу відчули на собі «російську люб’язність»: обшуки, погрози, залякування, примус, фізичне насилля, затримання, допити… На щастя, сім’ї вдалося виїхати і нині вона в безпеці.

Інший випадок — мама із 8-річним сином переховувалися у дідуся й бабусі. Дитина навчалася онлайн в українській школі, однак одного разу в будинок з обшуком прийшли росіяни. На щастя, у кімнату, де школяр займався і мав розкладені книжки українською мовою, росіяни не зайшли. Нині дитина в Україні і зможе здобувати освіту рідною мовою не ховаючись.

А от 9-річний хлопчик із Донеччини змушений був вивчатися російською. Однак за власним бажанням онлайн навчався в українській школі. Мамі школяра примусово пропонували відправити дитини «на відпочинок» у Татарстан. Однак жінка постійно писала відмови, адже знала про випадки, коли діти не поверталися з подібних «відпочинків». На щастя, ця сім’я нині також на підконтрольній Україні території.

"Нині наш Офіс із партнерами та іншими державними структурами опікуватиметься, щоб діти та їх сім’ї отримали необхідну допомогу та підтримку. З родинами вже поспілкувалися правоохоронні органи для того, щоб встановити, які злочини вчиняли окупанти. Також усім повернутим запропонували безплатну психологічну та медичну допомогу", - зауважив посадовець.

"Вірю, що сім’ї зможуть оговтатися від пережитого та розпочнуть нове життя у рідній Україні, а діти здобудуть щасливе дитинство. Вболіваємо за це та працюємо заради цього!", - підкреслив Лубінець.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Андій Костін повідомив про розслідування фактів примусової депортації понад 19 000 українських дітей. Однак, за його словами, для цього потрібен дієвий правовий механізм.

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