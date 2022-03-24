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Ще три підгоріли і накивали п'ятами: у Бердянську захисники України підбили не лише десантний корабель "Орськ"

Ще три підгоріли і накивали п'ятами: у Бердянську захисники України підбили не лише десантний корабель "Орськ"

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Ще три підгоріли і накивали п'ятами: у Бердянську захисники України підбили не лише десантний корабель "Орськ"

Крім знищеного корабля рашистів "Орськ", пошкоджено ще 3 кораблі окупантів.

У тимчасово окупованому Бердянську захисники України пошкодили не один корабль окупантів, а чотири.

Про це повідомляє "Обозреватель".

За повідомленням видання, крім знищеного корабля окупантів "Орськ", пошкоджено ще 3 кораблі.

  • пожежа на великому десантному кораблі "Саратов"
  • рятуються втечею ВДК “Куніков” та “Новочеркаськ”, які також зазнали пошкоджень та втрат серед екіпажів (11 поранених, 3 загиблих).

Нагадаємо, що сьогодні, 24 березня у тимчасово окупованому Бердянську місцеві жителі повідомили про пожежу у порту. Припускалося, що окупанти підпалили нафтобазу. Згодом виявилося, палав російський корабель. 

"В захопленому РФ порту Бердянськ знищено великий десантний корабель "Орск" чорноморського флоту окупантів", - повідомляють у пресслужбі військово-морських сил.

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