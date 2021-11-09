Ще у чотирьох областях вже найближчими днями може бути локдаун: які регіони у небезпеці

Під загрозою потрапляння до "червоної" зони чотири регіони.
В Україні може розширитися "червона" зона карантину, до якої найближчим часом можуть додати ще чотири регіони через погіршення ситуації з коронавірусом.
Про це попередив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.
За його словами, у небезпеці Вінницька, Харківська, Черкаська і Закарпатська області, в останній зараз перевищений рівень зайнятості ліжок з киснем, хоч рівень госпіталізації є відносно низьким. У трьох інших регіонах, як каже Ганиченко, більший ризик опинитися у "червоній" зоні.
"Регіони, які можуть увійти навіть цього тижня в червоний рівень епіднебезпеки – Вінницька, Закарпатська, Харківська і Черкаська області", – повідомив він.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Нагадаємо, в Одесі хворій на коронавірус 86-річній жінці із вкрай низькою сатурацією, яка вже не вимірювалася, медики швидкої допомоги відмовили в госпіталізації.
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