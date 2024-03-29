Ще у трьох областях України запроваджено графік аварійних відключень світла: яка причина

Споживачів у тих регіонах, де не запроваджено обмежень, також закликають споживати електроенергію ощадливо.

У п’ятницю, 29 березня, диспетчерський центр “Укренерго” повідомив про необхідність застосувати графіки аварійних відключень на період вечірнього максимуму споживання в Сумській, Полтавській і Донецькій областях.

Про це йдеться у повідомленні “Укренерго” в Telegram-каналі.

В енергетичній компанії пояснили цей вимушений крок відсутністю достатнього обсягу генерувальних потужностей у системі для покриття споживання в окремих регіонах країни. Причиною стала нічна масована атака держави-агресорки на українські електростанції.

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В "Укренерго" нагадали, що аварійні відключення вже застосовані у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській областях.

Продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та в Кривому Розі.

Споживачів в інших регіонах також закликають споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, в ніч проти 29 березня РФ масовано атакувала об'єкти енергетики. Зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному і західному регіонах.

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