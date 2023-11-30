"Ще встигну": Ігнат розповів, як український льотчик ризикує життям, коли по ньому працює ворожа ППО

Повітряні сили завжди намагалися довести вищим штабам, що треба щось робити з авіацією. Не можна вічно літати на цих старих радянських літаках.

Таку думку озвучив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Серйозна проблема

Найновіший літак в нас 91-го року випуску – це Су-27. Льотчики вдвічі молодші за свої літаки, наголошує Ігнат, і ці молоді фахівці гинуть через те, що працюють на такій техніці. Вони не мають відповідного захисту, тож постійно ризикують життям.

"Вони, випускаючи бомби і HARM, фактично мусять входити в зону ураження ворожої ППО і ворожого Су-35, який вже пустив по них ракету. Льотчику з землі нашому кажуть: "по тобі вже пішли пуски". Він каже: "добре-добре, я ще встигну", – пояснив речник ПС.

Так, продовжує Ігнат, льотчику доводиться:

швидко випускати бомби JDAM в ту ціль;

оперативно робити протиракетним маневр, тобто опускається вниз;

на форсажі тікати від кількох ракет, які вже по ньому летять.

"На жаль, не завжди це успішно", – підсумував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Зауважимо, у ніч проти 28 листопада Протиповітряною обороною було знищено ударний БпЛА типу "Shahed", а під ранок, на півдні – розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10"

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