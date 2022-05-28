Ще за рік до війни США пропонували Україні вивозити людей і рити окопи — Зеленський

Ще за рік до війни США пропонували Україні вивозити людей і рити окопи — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що США не вірили в Україну, тому ще за рік до війни пропонували евакуйовувати людей і почати рити окопи.

Натомість, за словами глави держави, такі дії означали б крах української економіки. Крім того, в Україні знали про плани Росії напасти у будь-який слушний для цього момент.

Про це президент розповів в інтерв'ю нідерландському виданню, пише 24 канал.

Зеленський розповів, що українська влада та військові були готовими до нападу Росії. Водночас у США пропонували підготуватися до цього. Мовляв, за рік до початку війни необхідно було вивозити населення України та рити окопи. За словами глави держави, таке рішення могло б поставити хрест на економіці нашої держави.

"Я з цим не погоджуюся, тому що не варто створювати непотрібну паніку. Це вплине на наше фінансове становище, бюджет та економіку... Ми зрозуміли, що вартість нашої валюти впаде, а гроші людей та компаній підуть із країни. І я думаю, що були великі ризики", – наголосив Зеленський.

Глава держави переконаний, що ці кілька місяців війни довели, що рішення, ухвалене вищим керівництвом, було правильним. Сьогодні, за словами Зеленського, державному бюджету не вистачає щонайменше 5 мільярдів. Однак про яку саме валюту йдеться, він не уточнив.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що деякі країни, які прагнуть "домовитися" з Росією за допомогою переговорів допускають "катастрофічної помилки", бо РФ можна зупинити лише спільною силою.

За словами Подоляка, деякі іноземні партненри сподіваються, що у питанні війни можна діяти як і в бізнес-конфліктах: домовитися про компроміси, врегулювати суперечку та повернутися до колишнього життя. Однак це зовсім не так.

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