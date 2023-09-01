Щедра порція вогню: у ЗСУ показали яскравий удар по позиціях ворога

Статистика втрат ворога зростає з кожним днем.
Так, у ЗСУ показали новий удар по російських позиціях. Завдання виконали бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів.
Про це повідомляє "СтратКом ЗСУ".
"Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка методично працює над статистикою знищеної техніки та живої сили ворога", – зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, ЗСУ встановили рекорд зі знищення ворожої техніки. Так, йдеться про артилерію.
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