Щедра порція вогню: у ЗСУ показали яскравий удар по позиціях ворога

Статистика втрат ворога зростає з кожним днем.

Так, у ЗСУ показали новий удар по російських позиціях. Завдання виконали бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів.

Про це повідомляє "СтратКом ЗСУ".

У ЗСУ показали нову порцію вогню для окупантів

"Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка методично працює над статистикою знищеної техніки та живої сили ворога", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ встановили рекорд зі знищення ворожої техніки. Так, йдеться про артилерію.

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