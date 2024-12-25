“Щедрик” пролунав під Покровськом, де творилася ця різдвяна мелодія: відео

Мелодія “Щедрика”, яка зачаровує весь світ у період різдвяних свят, прозвучала неподалік міста Покровська, де колись жив і працював її творець - композитор Микола Леонтович. Сьогодні тут готуються до оборони від російських окупантів.

Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі Міністерства внутрішніх справ.

У коментарі до відео зауважили, що знімання відбувалося у Покровському районі, оскільки в самому місті існує велика загроза обстрілів та атак ворожих дронів.

Як повідомили у пресслужбі МВС, мелодію просто неба виконали представники різних підрозділів відомства - прикордонник, поліцейський, військовослужбовиця Національної гвардії та рятувальник ДСНС. Кожен із них несе службу в Донецькій області.

"Понад 100 років тому "Щедрик" став символом боротьби українців за незалежність. Автора твору вбили за його діяльність, але нікому не вдасться вбити ідею України, її культуру та звичаї", - йдеться у підписі до опублікованих кадрів.

Що пов'язує "Щедрик" із Покровськом

Відомо, що відомий український композитор Микола Леонтович разом з родиною проживав у 1904-1908 роках в селищі Гришине (зараз - місто Покровськ) на Донеччині. Він працював тут викладачем музики та організував хор.

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Першу версію музичної обробки народної пісні “Щедрик” Леонтович створив ще 1901 року, але у 1906–1908 роках була створена її друга редакція, що збігається з періодом, коли він проживав у селищі Гришине (Покровську). Про це нагадує монумент із написом “Тут творився Щедрик” у Покровську.

“Щедрик” в музичній обробці Миколи Леонтовича вперше виконали понад 100 років тому. Нині “Щедрика” співають не лише в Україні, а й за кордоном. У США та Західній Європі ця пісня відома як Carols of the Bells (“Колядка дзвіночків”).

У ніч на 23 січня 1921 року, коли композитор Леонтович перебував у свого батька у селі Марківка Гайсинського повіту, він був убитий агентом ВЧК Афанасієм Грищенком.

Нагадаємо, російські війська намагаються прорвати оборону Покровська з флангів. Ворог намагається нав’язати бої на околицях, щоб змусити ЗСУ відійти та уникнути фронтального штурму.

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