“Щедрик, щедрик, щедрівочка”: текст різними мовами та цікаві факти

Однією з найбільш відомих в світі різдвяних пісень вважається саме український “Щедрик” (“Щедрик, Щедрик, Щедрівочка”). Вона була переведена на різні мови, а її текст знає навіть малеча. Що нам відомо про Щедрик, текст цієї щедрівки різними мовами та цікаві факти про різдвяну пісню — в матеріалі ТСН.ua.

Насправді, “Щедрик” є українською народною піснею, музику до якої написав композитор Микола Леонтович 1901-1902 рр. Разом з тим англійську версію слів створив американець українського походження Петро Вільговський лише 1936 року. Він працював на радіо та назвав цю різдвяну пісню “Carol of the Bells” (“Колядка дзвонів”).

Цікаво, що “Щедрик” був одним з тих творів, над якими Микола Леонтович працював все своє життя. І п’ята, остання, редакція вийшла 1919 року.

Уперше цю пісню було виконано хором Київського університету 1916 року. А якщо ви хочете заспівати “Щедрик, щедрик, щедрівочка” текст звучить так:

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Український “Щедрик” став всесвітньо відомим після його виконання на концерті в Карнегі Холл (Нью-Йорк) 5 жовтня 1921 року. Тоді “Щедрик, щедрик, щедрівочка” заспівали українською.

1936 американець українського походження Петро Вільговський, працюючи на радіо NBC, вирішив створити англійську версію “Щедрика” — “Carol of the Bells”. “Щедрик, щедрик, щедрівочка” англійською відразу полюбилася американцям. А текст її виглядає так:

Hark how the bells,

sweet silver bells,

all seem to say,

throw cares away

Christmas is here,

bringing good cheer,

to young and old,

meek and the bold,

Ding dong ding dong

that is their song

with joyful ring

all caroling

One seems to hear

words of good cheer

from everywhere

filling the air

Oh how they pound,

raising the sound,

o'er hill and dale,

telling their tale,

Gaily they ring

while people sing

songs of good cheer,

Christmas is here,

Merry, merry, merry, merry Christmas,

Merry, merry, merry, merry Christmas,

On on they send,

on without end,

their joyful tone

to every home

Ding dong ding… dong!

Також “Щедрик” переклали іншими мовами світу. Наприклад, російською “Щедрик, щедрик, щедрівочка” звучить так:

В звездную ночь Христос рожден.

В яслях простых был положен.

Ангел с небес в поле сходил,

Он пастухам весть возвестил:

"Радуйтесь все – Христос рожден.

В яслях простых был положен"

Слава, слава, слава Богу в вышних!

Человекам всем благоволенье!

Ангельский хор песнь воспевал,

Мир на земле провозглашал.

Пропонуємо вам послухати, як саме звучить найпопулярніша українська щедрівка “Щедрик” різними мовами:

І друга частина:

Навіть різні музиканти пропонують свою версію “Щедрик, щедрик, щедрівочка”:

А ми в ТСН.ua також вирішили створити “антиковідну” версію “Щедрика”, щоб підняти вам настрій у цей святковий день:

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Ковід страшний лякати!

Йди звідси, йди ковід страшний

Нам в Україні бід не роби.

Вічно шумітиме сильний Дніпро

В хату нехай прийде добро!

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.