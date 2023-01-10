Щедрий вечір 2023 року: чому це день Маланки і які традиції в українців існують

Щороку 13 січня українці святкують День Маланки або Щедрий вечір. Існує чимало цікавих традицій, які збереглися від давніх часів. Читайте про обряди наших предків в матеріалі ТСН.ua.

Цього дня молодь традиційно переодягалася і йшла водити "козу Маланку" від хати до хати. Також співали обрядові пісні — щедрівки. Ці традиції укорінилися в історії українського народу, тому ще й досі ми пам'ятаємо, коли колядують, щедрують і засівають в Україні.

Традиції на Щедрий вечір

Щедрий вечір — це давнє народне свято, яке завжди любили українці. Коли наші предки перейшли на григоріанський календар, всі світські свята отримали нові дати (святкуються на два тижні раніше). Однак православна Церква вирішила не переходити і залишила юліанський календар. Тому день святого Василя, який раніше припадав на 1 січня, почали святкували 14 січня. Тому перемістився і Щедрий вечір. Однак свої традиції українці все ще пам'ятають. Ось чому часто в народі 14 січня називають Старим Новим роком. А Щедрий вечір ще носить назву Маланки — в Церкві цього дня вшановують пам'ять преподобної Меланії.

Старий рік наші предки традиційно проводжали обрядовими піснями, які називалися щедрівками. За сучасним календарем щедрують в ніч проти 14 січня. Йти щедрувати можуть як діти, так і дорослі. А однією з найвідоміших щедрівок є "Щедрик" в оброблені Миколи Леонтовича. В англійській версії вона називається "Carol of Bells".

Але віншування на Щедрий вечір — це ще не всі традиції. Цього дня в містах та селах влаштовували святкові ярмарки, де місцеві жителі розважалися танцями, співами.

Вся сім'я обов'язково збиралася за святковим столом, на якому, крім куті (яка називалася цього дня "Щедрою"), також можна було побачити різні непісні страви. Після вечері молодь збиралася разом, переодягалася і водила від хати до хати "козу Маланку". За свої віншування та веселі сценки просили у господарів дому монети чи смаколики.

Щедрий вечір в Україні / Фото: pinterest.com

Віншування на Щедрий вечір були такими:

Коза, Меланка і Циганка

Йдуть на подвір'я наше зранку,

На всі щедрують голоси:

"Давайте за ті нам ковбаси!"

Ватаги весело крокують,

Добро і радість всім щедрують.

Де ходять ряджені - там сміх

А з неба сипле-сипле сніг.

або

Щедрий Вечір !

Добрий Вечір !

На щастя, на здоров'я,

На Новий рік,

Щоб уродило краще, ніж торік

Жито,пшениця, усяка пашниця, Конопель - по стелю,

Сорочка - по землю,

А льон - по коліна,

Аби в вас хрещених

Голова не боліла,

Кукурудза - на диво,

Ячмінь-на пиво,

Пшениця-на коровай,

А ти, добрий господарю,

Про все це добре дбай,

І цукровий бурячок,

Щоб був добрий первачок,

Щоб корова отелилася,

Свиня славно поросилась,

Курка яйця хай несе,

Бджілка меду принесе,

Пошли вдачі, господарю, на все!

Бажаю вам щастя,

Бажаю вам миру,

У серці-любові,

А в хаті-добра,

І щоб не хворіла дітвора!

Веселої вдачі!

Щоб не були ледачі!

Здоров'я я нівроку - Нового вам року!

У злагоді жити!

І діточок ростити!

Білявих, чорнявих,

Веселих і жвавих!

Не бійтесь приємну

Цю мати мороку,

Щасливого вам Року!!!

Як бачите, зазвичай бажали гарного Нового року, здоров'я, достатку, багатства та "побільше діточок".

Що готують на Щедрий вечір

Що готують на Щедрий вечір? / Фото: Pexels

В соціальній мережі Facebook спільнота "Їсти" поділилася традиційними українськими стравами, які найчастіше готують на Щедрий вечір:

Кутя — найголовніша страва на святковому столі. Вона має кілька різновидів, тому що в кожному регіоні України є свій рецепт куті. В основному її готують з пшениці та приправляють горішками, медом, перетертим маком, родзинками. На Щедрий вечір також до куті можна було додавати вершкове масло. Домашня ковбаса та кров'янка — страви зі свинини займають особливе місце, тому що для українців свинина завжди була головним м'ясним продуктом. Тому на Щедрий вечір обов'язково готували домашню ковбасу зі свинини, а також кров'янку. Печеня зі свинини — до цієї страви традиційно готували картоплю. Крученики зі свинини з начинкою — найчастіше як начинку використовували гриби. Холодець — найчастіше готували зі свинини і яловичини, ця страва була традиційною для українців в зимовий період. Верещака — особлива традиційна українська страва. Готується зі свинячих ребер, які тушкують у буряковому квасі. Тушкована капуста з м'ясом. Овочева консервація — традиційно подавали до великої кількості страв з м'яса. Холодні страви — сало, шинка, бочок. Все це намагалися приготувати заздалегідь. Вареники — ще одна особлива страва в українській кухні. На Щедрий вечір готували вареники з картоплею та грибами зі шкварками або з м'ясом. Млинці — символізували Сонце. Часто додавали начинки з м'яса. Особливо любили використовувати відварений язик. Цю страву називали в давнину "Лизень у торбі". Узвар із сухофруктів. Пироги — з різними начинками. Можуть бути як м'ясними так і десертними (наприклад, із маком або сухофруктами).

Основна увага приділялася саме стравам зі свинини. Хоча часто на Щедрий вечір меню складалося також і з риби, птиці. Взагалі, на сучасний святковий стіл можна ставити будь-які страви, які вам подобаються.

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