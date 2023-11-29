Щемлива історія: поліцейські показали відео з хаскі, якого врятували від загибелі на морозі

У полі неподалік селища Гоща, що на Рівненщині, поліцейські побачили розгубленого пса породи хаскі, який був із ошийником і частиною ланцюга. Аби врятувати собаку та розшукати власників, гощанські правоохоронці забрали його у місцеве відділення поліції: забезпечили повний поліцейський сервіс — нагодували та прихистили.

Історію порятунку розповіли працівники поліції Рівненської області

Протягом 7 днів розшукували власника собаки, але він так і не відгукнувся.

За допомогою волонтерів собаці знайшли нового господаря.

До поліцейських звернувся костопільчанин. Щойно чоловік побачив оголошення, сказав, що готовий опікуватися хаскі, якщо не знайдуться господарі. До того ж, він уже має собаку такої ж породи.

Кінологи спецавтомобілем доставили чотирилапу із Гощі до Костополя.

Грайлива та лагідна Луна, а саме так назвав собаку новий опікун, познайомилася із родиною, зокрема із псом Томом.

Нагадаємо також і історію зустрічі української співачки Наталки Карпи з найвідомішим собакою країни – Патроном. Зірка виклала світлини фото сесії із Патроном у соцмережу.

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