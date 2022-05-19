"Зворушлива історія війни": художниця з Луцька розчулила знамениту бабусю з Горенки

Художниця з Луцька Алла Харчук вирішила матеріально підтримати бабусю з села Горенка на Київщині Віру Пилипівну, яка своєю історією про пічку прославилася на всю країну.

В інтерв’ю "Сніданку з 1+1" Алла розповіла, що зараз навчає діток переселенців у Луцьку на благодійній основі, це є її внесок під час війни. Художниця говорить, що не просто навчає дітей малювати, а розповідає учням, що своїми роботами та творчістю можна допомагати іншим.

Одного дня так сталося, що Алла Харчук побачила сюжет про Віру Філіпівну і вирішила їй допомогти.

"Мене настільки схвилювала ця розповідь, ця неймовірна жінка, якій 83 роки і вона вже переживає другу війну в своєму житті. І на своїй зруйнованій кухні вона пече хліб для інших. Коли я почула, що вона сказала, що отримає пенсію і поставить собі віконечко чи двері, я зрозуміла, що потрібно кошти дійсно зробити для неї. Я оголосила про аукціон у мережі фейсбук. Одна картина була придбана однією жінкою. А оця картина з бузком вона була в аукціоні в якому взяли участь дев’ять людей. Кожен міг скинути суму, яка для нього є комфортною", - розповіла художниця.

Авторка говорить, що цей аукціон відбувся завдяки тим людям, що брали в ньому участь і, якщо завдяки ним у Віри Пилипівни з’являться ті віконця чи двері і вона буде через те віконце дивитись на мирну Україну, це буде для всіх найбільшою радістю.

Віра Пилипівна подякувала художниці. "Аллочко, дорогенька, я тобі дуже-дуже вдячна за те, що ти любиш Україну, за те що ти любиш нас і допомагаєш людям", - каже жінка.

В сюжеті пані Віра розповіла, що люди вирішили допомогти їй зробити нову пічку безкоштовно, але ж вона буде стояти під відкритим небом. І подякувала Аллі за те, що тепер зможе на отримані від її аукціону кошти зробити стіни та стелю, щоб нова пічка більше не стояла просто неба.

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