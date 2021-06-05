Щеплення після коронавірусу: лікар розповів, чи потрібно його робити тим, хто вже перехворів

Лікар впевнений, що вакцинувати перехворілих примусово — значить, втручатися в імунітет.

Вже восени медики прогнозують в Україні чергову хвилю коронавірусу. Зараз громадяни поки потроху щеплюються, зокрема, й вакцинуються ті, хто вже перехворів на COVID-19.

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Про те, чи варто робити щеплення тим людям, хто вже має антитіла, розповів "Фактам" лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні № 4 Євген Дубровський.

"Вважаю, людину, у якої реєструються будь-які титри антитіл, прищеплювати недоцільно. Дослідження довели, що для тих, хто перехворів, повторна зустріч з хворою людиною не є небезпечною: швидко активуються захисні клітини імунної системи — і результати аналізів показують зростання рівня антитіл. Вакцинувати перехворілих примусово — значить, втручатися в імунітет. Таке багаторазове втручання створює ризик зірвати і розбалансувати імунітет", - розповів Дубровський.

Він зазначив, що протягом року Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України провів дослідження, які довели, що понад 90% тих, хто перехворів, протягом року мають специфічні антитіла до COVID-19.

Нагадаємо, що в України є ризик появи свого штаму COVID-19, але це відбудеться тільки за певних умов. Необхідно ретельно стежити за зразками вірусу в країні.

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