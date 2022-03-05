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Щеплення проти поліомієліту в умовах війни: де найбільше та найменше вакцинованих дітей

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Щеплення проти поліомієліту в умовах війни: де найбільше та найменше вакцинованих дітей

Поліомієліт

Всього на першому етапі заплановано щепити 144 тис. дітей.

З початку наступу ворожих військ Російської федерації наша медична система більшості спрямована на допомогу захисникам Збройних сил України. Проте робота з подолання спалаху в областях триває в міру можливості. 

Про це інформує Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я. 

Моніторинг за випадками гострого в’ялого паралічу ГПВ триває. Епідеміологічне розслідування та своєчасність обстеження випадків складає 100%. Лабораторії отримані зразки заморожують для подальшого збереження. 

Станом на 3 березня 2022 року, захист отримали 49 329 дітей віком від 6 місяців до 6 років (1 або 2 дози ІПВ). З них 25 426 отримали 1 дозу (29%) та 23 903 отримали другу дозу (43%). Деякі регіони розпочали кампанію в січні.

Найвищі показники охоплення в таких областях: 

  • Дніпропетровській (100%),
  • Кіровоградській (51%),
  • Луганській (46%), 
  • Вінницькій (45%), областях. 

Найнижчі показники у Львівській (25%), Київській (27%), Черкаській (28%), Полтавській (28%),  Волинській (28%),  Запорізькій (28%) областях. 

Всього на першому етапі заплановано щепити 144 тис. дітей. Наразі виконано 34% від плану. 

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Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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