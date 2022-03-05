Щеплення проти поліомієліту в умовах війни: де найбільше та найменше вакцинованих дітей

Щеплення проти поліомієліту в умовах війни: де найбільше та найменше вакцинованих дітей

Всього на першому етапі заплановано щепити 144 тис. дітей.

З початку наступу ворожих військ Російської федерації наша медична система більшості спрямована на допомогу захисникам Збройних сил України. Проте робота з подолання спалаху в областях триває в міру можливості.

Про це інформує Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.

Моніторинг за випадками гострого в’ялого паралічу ГПВ триває. Епідеміологічне розслідування та своєчасність обстеження випадків складає 100%. Лабораторії отримані зразки заморожують для подальшого збереження.

Станом на 3 березня 2022 року, захист отримали 49 329 дітей віком від 6 місяців до 6 років (1 або 2 дози ІПВ). З них 25 426 отримали 1 дозу (29%) та 23 903 отримали другу дозу (43%). Деякі регіони розпочали кампанію в січні.

Найвищі показники охоплення в таких областях:

Дніпропетровській (100%),

Кіровоградській (51%),

Луганській (46%),

Вінницькій (45%), областях.

Найнижчі показники у Львівській (25%), Київській (27%), Черкаській (28%), Полтавській (28%), Волинській (28%), Запорізькій (28%) областях.

Всього на першому етапі заплановано щепити 144 тис. дітей. Наразі виконано 34% від плану.