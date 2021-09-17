Щеплювали російською вакциною: на окупованому Донбасі стався спалах коронавірусу

Омбудсменка закликала громадян України з окупованих територій вакцинуватись.

На тимчасово окупованій території Донецької області стався спалах коронавірусу, в місцевих лікарнях майже усі місця для хворих уже зайняті.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила омбудсменка Людмила Денісова.

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"Майже 100% наповненість місцевих лікарень підвищує навантаження на медиків, тим самим ускладнюючи непрості умови, в яких вони працюють останні півтора року. Щодня фіксують близько 500-700 нових випадків. Більшість госпіталізованих пацієнтів не були щеплені від COVID-19", - повідомила омбудсменка.

Людмила Денісова наголосила, що окупанти для щеплення населення використовували лише російську вакцину, схвалення якої ВООЗ призупинила. Також омбудсменка закликала міжнародні правозахисні організації сприяти у максимальному забезпеченні місцевих жителів тестами на визначення COVID-19, вакцинами, схваленими ВООЗ, а також медичними препаратами та засобами особистого захисту.

"Закликаю співгромадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях бути уважними до свого здоров’я та за можливості вакцинуватися на підконтрольній уряду України території", - написала Денісова.

Нагадаємо, в Україні в 2022 році, імовірно, може бути ревакцинація проти коронавірусу. Наразі до цього готуються всі країни, а у деяких вже почали колоти третю дозу.

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