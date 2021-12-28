Щира хвиля добра принесла море радості: діти з дитячих будинків отримали бажані дарунки в рамках акції "Ангелятка добрих справ" від Епіцентру

На початку грудня в Епіцентрі та Новій Лінії традиційно до новорічно-різдвяних свят почали з’являтися ялинки. Проте цього року, крім красивих іграшок та мерехтливих гірлянд, вони були прикрашені безліччю листів — це мрії дітей з дитячих будинків. Епіцентр зібрав ці листи по всій Україні та розмістив на ялинках, запустивши тим самим потужну хвилю добра й людяності.

Це стало початком нової казкової історії, участь у якій взяла величезна кількість людей — покупці, співробітники Епіцентру, працівники провідних каналів, рекламних агентств, партнери та всі небайдужі.

Усе, що потрібно було зробити для участі в акції, — це:

Обрати лист на ялинці в торговельному центрі "Епіцентр".

Звернутися до адміністратора торговельного центру (на інфоцентрі) для запису в магічний реєстр Ангеляток добрих справ. Підготувати підопічному чи підопічній подарунок, на який він / вона чекає, прикріпити лист до подарункового пакунка та передати адміністратору торговельного центру (на інфоцентрі).

Кожен, хто долучився до акції та обрав листа, до глибини серця перейнявся долею свого маленького підопічного, з яким через лист на ялинці відбулося заочне знайомство. Люди показували одне одному листи, радилися, ходили разом купувати подарунки, уявляли емоції хлопчика чи дівчинки, які отримають дарунок. Адже роль справжнього чарівника — справа відповідальна, і кожен щиро хотів впоратися з нею на всі 100%. Так зворушливо, коли люди, знайшовши час у щоденній колотнечі, з любов’ю й турботою обирали подарунки. І не самі, а цілими сім’ями — з дітьми, онуками, друзями. Усім хотілося дати дитині трохи більше, ніж конкретно вказаний подарунок, надіслати промінчик людського тепла й любові малечі, яка за збігом життєвих обставин залишилася без опіки. Багато хто докладав у пакуночки ще теплі шкарпетки, красиві заколки, скриньки, рукавички, шарфики та безліч інших дрібничок. Те, що самі купують своїм діткам і без чого, здається, обійтися просто неможливо. І не вірилося, що є діти, яким бракує таких простих буденних речей. Хвиля добра об’єднала людей, змусила замислитися над такими простими, але важливими речами в житті, як доброта, співчуття та допомога ближньому.

І ось настав час, коли подарунки відправилися до своїх маленьких замовників. Дітки з величезною радістю та щастям приймали яскраві пакунки від Святого Миколая та Діда Мороза й тішилися від того, що їхні мрії здійснилися. Це було справжнє свято. Щедра хвиля добра принесла море радості, тепла й казкової магії! Щасливі емоції та радісний блиск в очах дітей стали найвагомішим доказом того, що ми всі разом зробили велику справу — ЗДІЙСНИЛИ ДИТЯЧІ МРІЇ! Якщо відверто, то сльози радості були в усіх — і в дітей, і у вихователів, і у волонтерів, які передавали подарунки в дитбудинки.

Галина Качановська, директор Львівського дитячого будинку №1:

— У нашому закладі наразі перебуває 40 дітей. Це дітки з ураженням центральної нервової системи, є дітки з інвалідністю. Щороку перед новорічно-різдвяними святами вони, як і всі, чекають справжнього дива, чар та подарунків. Висловлюю щиру вдячність людям із великим добрим серцем, які не забувають про інших і займаються доброчинністю, допомагають тим, хто справді цього потребує. Окрема вдячність Епіцентру, який організував таку важливу справу і передав подарунки в дитячий будинок.

Віра Січкаренко, в.о. головного лікаря КЗ КОР "Спеціалізований обласний будинок дитини м. Боярка":

Ми дуже вдячні організаторам акції "Ангелятка добрих справ" за подарунки та щасливі емоції діток. У нашому закладі 104 дитини. Це діти-сироти, діти з інвалідністю та діти, позбавлені батьківського піклування. Є дітки, від яких відмовилися відразу після народження. Усі вони потребують уваги й турботи. Ми, працівники закладу, намагаємося оточити їх любов’ю й теплом, але, звісно, батьківської уваги не замінить ніхто. Ви подарували дітям неймовірне свято! Ми вдячні за те, що люди відгукнулися на акцію і здійснили мрії нашої малечі. Це вкотре доводить, що світ не без добрих людей.

Інна Федоренко, вихователь-методист Мирненського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей Запорізької обласної ради:

Коли нам зателефонували з Епіцентру і повідомили про акцію, ми з дітками відразу почали писати листи мрій. Кожна дитина вірила у здійснення свого бажання. Усі листи ми відправили добрим чарівникам. А коли Святий Миколай з помічниками завітав із цілими оберемками дарунків – для дітей цей день став найщасливішим у житті. Ми дякуємо всім небайдужим, хто долучився до акції і передав подарунок дитині. Зокрема, дякуємо за розвивальні ігри. Гра "Дженго" — відтепер улюблене заняття на дозвіллі для наших діток. Переконана, що такі емоції дітки запам’ятають на все життя.

Аза Бурніс, заступник директора з навчальної роботи Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради:

Акція "Ангелятка добрих справ" подарувала діткам нашого закладу справжню передноворічну казку. Адже написати про свою мрію в листі, а потім отримати бажане в дарунок — хіба не казка. Діти дуже щасливі! Вони вірять у дива і в те, що коли дуже чогось хочеш — це неодмінно здійсниться. Величезна подяка всім чарівникам та чарівницям, які відгукнулися на дитячі листи!

У період акції було зібрано 2 769 дитячих листів із 82 закладів по всій Україні, серед яких: дитячі будинки, будинки-інтернати, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу, реабілітаційні установи, спеціальні школи, центри соціальної підтримки та ін. Усі подарунки було передано в установи та персонально вручено кожній дитині.

Віримо, що акція "Ангелятка добрих справ" стане доброю традицією і дедалі більше людей долучатимуться до неї щороку. Адже саме добро й турбота дарують дітям із дитячих будинків віру в людей, дають можливість поринути в атмосферу свята й веселощів. Мрії збуваються! Пам’ятаймо, що ангели добрих справ живуть у кожному з нас. Варто лише розправити крила і почати втілювати магію добра в життя.