"Щиро" доглядав за чужою бабусею: на кордоні затримали чергового ухилянта

На Закарпатті чоловік намагався незаконно перетнути кордон. Він хотів виїхати буцімто як супроводжувач літньої жінки, яка потребує допомоги.

Про це пише Держприкордонслужба.

Як зазначається, чоловік сказав, що літня жінка є бабусею його дружини. Та дуже швидко виявилося, що такі собі "родинні звʼязки" на кордоні вже демонстрував не лише він. Прикордонники зʼясували, що старенька вже виїжджала за кордон у супроводі іншого чоловіка, який не повернувся до України.

"Після відмови в перетині кордону громадянин не впав у відчай, а оперативно надав паспорт, всередині якого лежали 1 000 доларів. Від запропонованих коштів інспектор відмовився, а хабародавцеві загрожує кримінальна відповідальність", – резюмували в ДПСУ.

Раніше на Одещині затримали двох "бігунів"-ухилянтів, які не змогли подолати протитранспортний рів.

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