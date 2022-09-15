"Щиро вдячний": Зеленський поспілкувався з актором Бенедиктом Камбербетчем (фото)

Президент України Володимир Зеленський 15 вересня поспілкувався з британським актором Бенедиктом Камбербетчем по відеозв'язку.

Про це президент повідомив на своїй сторінці в Телеграм.

Зеленський написав, що він щиро вдячний актору за солідарність із нашою державою та громадянами.

"Важливо, щоб тема України залишалася однією з головних. І такі відомі люди допомагають нам достукатися до народів тих держав, де влада не підтримує Україну", - зазначив президент.

Фото: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

Нагадаємо, кортеж президента Володимира Зеленського вночі потрапив у ДТП у Києві.

Зеленський потрапив у ДТП і вночі звернувся до народу

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