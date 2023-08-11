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"Що більша дальність польоту ракети, то коротша війна": Кулеба про постачання Україні Taurus та ATACMS

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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"Що більша дальність польоту ракети, то коротша війна": Кулеба про постачання Україні Taurus та ATACMS

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба / Фото: Getty Images

Дмитро Кулеба розповів, як Україна застосовуватиме далекобійні ракети Taurus та ATACMS.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив закордонних партнерів, що Україна використовуватиме далекобійні ракети "Taurus" та "ATACMS" лише в межах своїх кордонів.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Ракети дальнього радіусу дії мають вирішальне значення. Саме тому "Taurus" та "ATACMS" необхідні для успіху України, і ми просимо партнерів надати їх якнайшвидше. Обидві ракети будуть використовуватися виключно в межах наших кордонів. Що більша дальність польоту ракети, то коротша війна", - написав Кулеба.

Нагадаємо, в Німеччині вивчають можливість постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus уже найближчими місяцями. Канцлер країни Олаф Шольц раніше заявив, що готовий надати зброю за умови, що США передадуть Києву свої далекобійні ракети ATACMS.

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Дата публікації
Перегляди
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