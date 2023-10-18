Що буде із гривнею найближчим часом на валютному ринку: прогноз фінансиста

Гривня в короткостроковій перспективі буде стабільна, впевнений фінансист.
Найближчим часом на валютному ринку значних коливань не очікується, гривня буде стабільною.
Про це розповів директор Департаменту контролю ліквідності та цінних паперів "Кредобанку" Сергій Кучерявий у телемарафоні у середу, 18 жовтня.
"В наших умовах війни ми можемо говорити про короткострокову перспективу... Курс гривні укріпився на 12 копійок з моменту переходу до такого гнучкого керованого курсу... Ми очікуємо, що значних коливань не буде. Ситуативно можуть під зростанням попиту або пропозиції бути коливання як в одну, так і в іншу сторону, але значного характеру це не буде мати для курс", - сказав він.
Кучерявий зазначив, що це нормальні ринкові коливання.
"В цілому можна сказати, що гривня в короткостроковій перспективі буде стабільна", - впевнений він.
Раніше у МВФ спрогнозували, що буде з економікою України до кінця 2023 року.
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