Що буде із гривнею найближчим часом на валютному ринку: прогноз фінансиста

Найближчим часом на валютному ринку значних коливань не очікується, гривня буде стабільною.

Про це розповів директор Департаменту контролю ліквідності та цінних паперів "Кредобанку" Сергій Кучерявий у телемарафоні у середу, 18 жовтня.

"В наших умовах війни ми можемо говорити про короткострокову перспективу... Курс гривні укріпився на 12 копійок з моменту переходу до такого гнучкого керованого курсу... Ми очікуємо, що значних коливань не буде. Ситуативно можуть під зростанням попиту або пропозиції бути коливання як в одну, так і в іншу сторону, але значного характеру це не буде мати для курс", - сказав він.

Кучерявий зазначив, що це нормальні ринкові коливання.

"В цілому можна сказати, що гривня в короткостроковій перспективі буде стабільна", - впевнений він.

Раніше у МВФ спрогнозували, що буде з економікою України до кінця 2023 року.

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