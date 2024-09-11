Що буде із курсом гривні до долара після переговорів з МВФ: голова Нацбанку зробив заяву

У разі позитивного рішення Україна отримає транш близько 1,1 млрд дол.

Україна домовилася із Міжнародним валютним фондом (МВФ) про новий транш. Після цих домовленостей Нацбанк рухатиметься до більшої гнучкості курсу гривня до долара.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний у Facebook.

За його словами, тепер за процедурою очікується розгляд попередніх домовленостей Радою директорів МВФ. У разі позитивного рішення Україна отримає транш близько 1,1 млрд дол.

"Також рухаємося в напрямі валютної лібералізації відповідно до Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Обмінний курс і надалі виконуватиме функцію поглинача шоків та допомагатиме економіці пристосовуватися до внутрішніх та зовнішніх змін. Наша політика у поєднанні з керованою гнучкістю і надалі запобігатиме надмірним коливанням та втраті контролю за інфляційними та курсовими очікуваннями", - написав він.

Нагадаємо, Україна домовилася з МВФ про новий транш за розширеною програмою фінансування EFF.

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