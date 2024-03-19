Що буде на окупованих територіях України після "виборів" у РФ: у ЗСУ зробили тривожну заяву

Наразі на ТОТ створюють так звані "загони територіальної оборони", з яких потім формується резерв передової.

Після "президентських виборів" у Росії на окупованих територіях України буде мобілізація.

Про це розповіла етері телемарафону розповіла речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк у вівторок, 19 березня.

"На лівому березі зараз очевидно буде активізовано мобілізацію. Це передбачають і голови місцевих адміністрацій, і представники руху спротиву, з якими ми маємо спілкування. Окупанти збирали дані на людей протягом всієї передвиборчої кампанії і протягом проведенням "виборів" зібрали максимальний перелік осіб зокрема чоловічої статі, які підходять за віком і можуть бути мобілізовані. Активізацію цієї мобілізації прогнозувало і Головне управління розвідки Міністерства оборони", - повідомила вона.

За словами Гуменюк, наразі на ТОТ посиляться подворові обходи, перевірка населення і створення так званих "загонів територіальної оборони", з яких потім формується резерв передової.

"Так, вибори в них за своїм планом, а це такий "побічний ефект". Вони намагалися зібрати максимум інформації і провести своєрідний "перепис населення", - зазуважила вона.

Нагадаємо, в ISW пояснили, як Путін використає у війні свою "високу підтримку" на "виборах".

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