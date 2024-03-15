Що буде в разі відсутності допомоги від США: міністр фінансів розповів про "план Б"

США запевняють Україну, що кошти надійдуть, тому уряд розглядає цей варіант, як основний.

Уряд України напрацьовує варіанти на випадок, якщо у Конгресі США не зможуть узгодити виділення фінансової допомоги для нашої країни. Про це розповів очільник Міністерства фінансів України Сергій Марченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ми завжди сподіваємося на найкраще вирішення питання з точки зору наших інтересів, і ми сподіваємося, що в нижній палаті рішення буде знайдено. І зараз для цього є всі підстави. Ми сподіваємося, що пряма бюджетна підтримка збережеться, тому що це важливо для продовження співпраці з МВФ, для формування довіри до рішень, які приймаються в рамках G7", – розповів Сергій Марченко.

Він також зазначив, що наразі Україна розглядає варіант отримання допомоги від США як основний, а Білий Дім, своєю чергою, запевняє, що кошти надійдуть.

"Ми, звичайно маємо напрацьовувати варіанти на випадок, якщо... Але хотілось би, щоб ми ці варіанти не застосовували, тому ми їх не обговорюємо", – додав міністр фінансів.

За словами Сергія Марченка, "план Б" передбачає звернення до інших партнерів України з проханням збільшили розміри допомоги, аби перекрити недостатню підтримку від США.

"Це можуть бути не тільки країни "Великої сімки", а й інші, наприклад, Північної Європи, які також підтримують Україну і готові підставити плече. Варіанти різні є, але зараз я вважаю, що є достатньо підстав очікувати на позитивні рішення в Конгресі", – наголосив міністр.

Також Марченко розповів про те, чи є позитивні зміни у вирішенні питання про передачу заморожених активів РФ України. За словами міністра, це вимагає не тільки політичної волі, а й пошук юридичних рішень, і є сподівання, що такі рішення будуть знайдені найближчим часом.

"Ті кроки, які роблять наші партнери спільно з нашими урядовцями, дозволяють сподіватися, що питання використання заморожених російських активів на користь України найближчим часом знайде нове підтвердження, і ці кошти ми зможемо використовувати на відбудову України", – сказав Сергій Марченко.

Щодо допомоги від Європейського Союзу, голова Мінфіну розповів, що у березні Україна отримає перший транш у розмірі 4,5 млрд євро, а наступного місяця очікується другий транш – 1,5 млрд євро, що будуть спрямовані на виплату пенсії та зарплату бюджетникам.

Міністр фінансів також додав, що найближчим часом має відбутися третій перегляд програми з Радою МВФ. За його словами, Україна виконала свої зобов’язання, тому уряд сподівається, що допомога розмірі 900 млн доларів надійде негайно після успішного обговорення Радою МВФ.

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