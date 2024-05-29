Що буде, якщо дані військового квитка не збігатимуться з даними з "Оберегу" під час перевірки

В разі розбіжностей в даних, військовозобов’язаному запропонують прослідувати до ТЦК для уточнення персональних даних і вручать повістку. Якщо особа відмовиться – буде адміністративне затримання.

Якщо під час перевірки документів військовозобов’язаного дані в його військовому квитку не відповідатимуть даним з електронного реєстру "Оберіг", таку особу можуть примусово доправити до ТЦК та СП.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Відомості у військово-обліковому документі громадянина, який перебуває або був виключений з військового обліку ЗСУ, СБУ, розвідоргану, повинні відповідати даним із держреєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг".

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Коли ж відомості у графах 1-5, 13 та 14 військового квитка на бланку не відповідають даним з реєстру "Оберіг", такий квиток вважається недійсним. Про це йдеться у постанові уряду від 16 травня №559, якою затверджено нову форму військового квитка.

Відповідність даних військового квитка на бланку даним з реєстру "Оберіг" перевіряється через:

електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста;

районний (міський) ТЦК або його відділ (орган СБУ, розвідувальний орган).

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Про які саме дані з військового квитка йдеться:

графа 1 – належність до військового обов’язку (призовник, військовозобов’язаний, резервіст). Коли громадянин України виключений з військового обліку, зазначається категорія військового обліку, з якої він був виключений;

графа 2 – номер картки платника податків (у разі його відсутності – серія та номер паспорта);

графа 3 – для військовозобов’язаних та резервістів вказується склад (рядовий, сержантський і старшинський, офіцерський), для призовників – не заповнюється;

графа 4 – для військовозобов’язаних та резервістів зазначається військове звання (для виключених з військового обліку – військове звання на дата виключення з обліку), для призовників – не заповнюється;

графа 5 – цифрами вказується військово-облікова спеціальність, визначена відповідно до затверджених Міноборони переліків (для військовозобов’язаних та резервістів СБУ зазначається профіль відповідно до переліку, затвердженого СБУ);

графа 13 – дата взяття на військовий облік, найменування районного, міського ТЦК або його відділу (відповідного органу СБУ, розвідувального органу) за місцем перебування на військовому обліку. У разі зняття або виключення з військового обліку зазначаються дата і причина зняття (виключення);

графа 14 – заповнюється у разі: зняття з військового обліку з таких причин, як призов, направлення чи прийняття на військову службу або вступ на навчання до закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти; направлення на альтернативну (невійськову) службу; направлення для відбування покарання до установ виконання покарань; виключення з військового обліку з таких причин, як визнання непридатним до військової служби або досягнення граничного віку перебування у запасі.

Затримання через розбіжності даних з військового квитка та реєстру "Оберіг"

Зауважимо, що оформлені до набуття чинності урядової постанови військово-облікові документи (тобто до 18 травня) вважаються дійсними на всій території України до видавання документа нового зразка.

Однак, якщо під час перевірки документів, до прикладу, на вулиці, буде встановлена невідповідність даних зі "старого" військового квитка даним з реєстру " Оберіг", таку особу можуть навіть затримати.

Так, під час перевірки документів громадян звіряються їхні персональні дані, дані військово-облікового документа з військово-обліковими даними реєстру "Оберіг" (ТЦК та СП). З цією метою представники ТЦК, органів охорони держкордону або їх структурних підрозділів ДПСУ та поліцейські можуть використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до реєстру "Оберіг".

Якщо будуть розбіжності військово-облікового документа з даними реєстру "Оберіг", старший групи оповіщення пропонує резервісту або військовозобов’язаному прослідувати до ТЦК для уточнення персональних даних, даних військового квитка з даними реєстру "Оберіг". Задля цього громадянину оформляється та вручається повістка.

Якщо військовозобов’язаний відмовиться від отримання повістки, складається акт відмови, який підписується не менш як двома членами групи оповіщення. Акт відмови подається керівнику ТЦК для вжиття заходів до притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності.

Якщо громадянин відмовляється прослідувати до ТЦК, то поліцейський із групи оповіщення проводить адміністративне затримання та доправлення такої особи до ТЦК.

Таким чином, хоча військовий квиток, виданий до набуття чинності нового закону про мобілізацію, є чинним та не потребує обов’язкової заміни у разі затвердження органом держвлади нової форми документа, якщо в реєстрі "Оберіг" будуть розбіжності з "паперовою" версією військового квитка, то особу можуть покликати до ТЦК для уточнення даних – і навіть затримати.

Крім того, невідповідності даним з реєстру "Оберіг" є підставою для видавання (заміни) військового квитка за заявою особи.

До слова, як пояснили юристи, поліція може затримати військовозобов'язаного, якщо він не оновив свої військово-облікові дані після 18 травня протягом двох місяців. У такому разі чоловіка можуть доправити до ТЦК.

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