Що буде, якщо не платити за компослуги під час війни: юристи дали пояснення

На час дії воєнного стану в України заборонені будь-які штрафи за несплату за компослуги. Проте обов’язок сплати комуналки ніхто не скасовував.

Тобто після закінчення воєнного стану все ж доведеться погасити заборгованість, але без нарахування штрафів за заборгованість.

Про це розповіли юристи smartsolutions.ua.

Так, фахівці нагадали, що 5 березня український уряд ухвалив постанову № 206, згідно з якою, від 24 лютого до припинення чи скасування воєнного стану заборонено:

нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість, утворену за несвоєчасне та/або неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги;

припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їхньої несплати або оплати не в повному обсязі.

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"Хоча на час дії воєнного стану заборонені будь-які штрафні санкції через неможливість сплати комуналки, обов’язок сплати комунальних послуг не відміняли. Тобто після закінчення воєнного стану погасити заборгованість все ж таки доведеться, проте без нарахування штрафних санкцій за заборгованість", – пояснили юристи.

Вони також зазначили, що діють певні виключення. Наприклад, якщо у вас відсутні лічильники обліку і ви не проживали у своєму будинку/квартирі понад 30 днів, то можна не оплачувати компослуги (крім постачання теплоенергії) за умови, якщо можете документально підтвердити свою відсутність.

За загальним правилом, за комослуги також можна не платити у разі, якщо така послуга надавалася неякісно чи не в повному обсязі.

Нагадаємо, у липні прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд продовжить виплачувати субсидії тим українцям, які потребують допомоги з оплатою компослуг.

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