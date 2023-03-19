Що буде, якщо не прийти до ТЦК після вручення повістки: пояснення адвоката

З практики, непоодинокими є випадки, коли після отримання повістки військовозобовʼязаний не прибував до ТЦК та СП, і жодних негативних наслідків щодо нього застосовано не було, зазначив Станіслав Польовий.

Що буде, якщо не прийти до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки після вручення повістки. Про це розповів адвокат АО GRACERS Станіслав Польовий в інтерв’ю "РБК-Україна".

"З точки зору права, працівники ТЦК та СП можуть скласти протокол про притягнення особи до адміністративної відповідальності за статтею 210 КУпАП "Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку", на підставі якого керівник ТЦК може винести постанову та накласти на особу штраф у розмірі від 850 гривень до 1700 гривень (правопорушення вчинене в умовах воєнного стану)", - пояснив адвокат.

Крім того, за словами Польового, національна поліція за зверненням районних (міських) ТЦК та СП, чи органів СБУ здійснює адміністративне затримання (строком не більше ніж на три години) та доправлення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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"Із практики, непоодинокими є випадки, коли після отримання повістки військовозобовʼязаний не прибував до ТЦК та СП, і жодних негативних наслідків, про які згадано вище, щодо нього застосовано не було", - додав адвокат.

Нагадаємо, в Україні воєнний стан та загальна мобілізація подовжені в Україні до 19 травня 2023 року. Військові та поліція виписують повістки на вулиці чоловікам від 18 до 60 років. Проте часто бувають випадки, коли повістку виписують не за місцем обліку й реєстрації.

В країні існує два типи повісток. Одні - для уточнення військово-облікових даних. Інші - для відправлення до війська у складі команди. Саме тому, якщо українець отримав повістку - це ще не означає, що чоловіка вже беруть до лав ЗСУ.

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