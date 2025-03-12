Що буде, якщо не прийти на ВЛК після генерації електронного направлення – Міноборони

Якщо військовозобов’язаний отримав електронне направлення, але не з’явився на ВЛК протягом 14 днів після призначеної дати, це вважається порушенням правил військового обліку.

Військовозобов’язані, які самостійно подають запит на проходження ВЛК через застосунок "Резерв+", але не з’являються на медогляд, мають 15 днів, щоб скористатися направленням. Після цього його доведеться згенерувати повторно.

Про це розповіли у Міністерстві оборони України.

Однак у разі отримання повістки ситуація змінюється. Якщо військовозобов’язаний подав запит у "Резерв+", отримав електронне направлення, але не з’явився на ВЛК протягом 14 днів після призначеної дати, це вважається порушенням правил військового обліку, за що передбачена адміністративна відповідальність.

Нагадаємо, що Міноборони України продовжує цифровізацію процесу проходження військово-лікарської комісії. Зараз вже є можливість оформити електронне направлення на ВЛК і після її проходження отримати висновок у цифровій формі, який незабаром буде видаватись в обов'язковому порядку.