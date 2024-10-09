Що буде, якщо не забрати повістку від ТЦК з пошти: які наслідки для чоловіків

Рекомендовані листи з позначкою “Повістка ТЦК” під час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто адресатам.
Змінами до Правил надання послуг поштового зв’язку час зберігання повісток від ТЦК прирівняли до судових повісток — забрати на пошті рекомендований лист з повісткою потрібно упродовж трьох днів. В іншому випадку на чоловіків чекає постанова ТЦК про штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн.
Про це йдеться в постанові Кабміну №1147 від 8 жовтня 2024 року.
Цими ж змінами передбачено, що рекомендовані листи з позначкою “Повістка ТЦК” під час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто адресатам.
У разі його відсутності за зазначеною на рекомендованому листі адресою працівник поштового зв’язку інформує адресата за наявним номером телефону та/або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою “Повістка ТЦК”.
Якщо ж протягом 3 робочих днів після інформування відділенням поштового зв’язку адресат не з’явився для одержання рекомендованого листа з позначкою “Повістка ТЦК”, працівник об’єкта поштового зв’язку робить позначку “адресат відсутній за зазначеною адресою”, яка засвідчується його підписом з проставленням відбитка поштового пристрою, порядок використання якого встановлюється призначеним оператором поштового зв’язку, і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає такий лист до відправника.
По суті, це і буде “належним повідомленням”, після чого ТЦК може винести постанову про штраф.
Нагадаємо, в Україні військовозобов'язані 50-60 років можуть бути призвані лише за спеціальним мобілізаційним розпорядженням. Втім, прямої заборони на їхній призов до війська немає.
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