Що буде, якщо не забронювати працівників до 28 лютого – Мінцифри про оновлення критичності

Підприємства повинні підтвердити свій статус критичності до 28 лютого 2025 року, інакше їхні працівники втратять бронювання.

Лише за 1 грудня – перший день роботи послуги бронювання – у "Дії" було зареєстровано 1400 заяв.

Про це розповіла заступниця директора Директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерія Коваль, передає "Громадське радіо".

До якого часу потрібно підтвердити статус критичності

Підтвердження статусу критичності обов’язкове до 28 лютого 2025 року. Підприємства, які не подадуть документи на перепідтвердження, втратять статус критично важливих, а всі їхні працівники втратять бронювання.

Підприємства, які підтвердять свій статус критичності до 28 лютого 2025 року, зможуть бронювати працівників на рік.

Умови бронювання

За її словами, щоб зберегти статус критично важливого підприємства, компанії повинні відповідати низці нових вимог, зокрема:

Середня заробітна плата має становити не менше 20 тисяч гривень на місяць.

Відсутність податкових боргів.

Покарання за подання неправдивої інформації

Підприємства, які отримали статус критичності, перевірятимуться центральним органом виконавчої влади або обласною військовою адміністрацією відповідно до визначених критеріїв. У разі виявлення невідповідностей статус критичності може бути скасований.

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Якщо виявиться, що заброньований працівник отримує менше 20 тис. грн щомісяця, компанію позбавлять статусу критично важливої. Окрім того, шість місяців компанія матиме заборону на повторне подання документів для отримання бронювання.

"За іншими критеріями такої санкції немає, тоді просто підприємство має заново подаватися та отримувати цей статус. По зарплаті дійсно санкція – протягом 6 місяців ти не зможеш отримати цей статус", – каже Валерія Коваль.

Нагадаємо, що Кабмін розширив перелік професій, які підлягають бронюванню.

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