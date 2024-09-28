Що буде, якщо поштою прийшла повістка і людина не з’явиться до ТЦК

Повістка вважається врученою, якщо її отримано, відмовлено від отримання або адресат відсутній за місцем проживання.

Спосіб отримання повісток до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зазнав змін. Згідно з новим законодавством, повістки тепер можуть надсилатися рекомендованим листом поштою.

Про те, як це працює, пише BigKyiv.

Як це працює

Електронна реєстрація та друк: повістка формується в електронному кабінеті військовозобов’язаного та друкується.

повістка формується в електронному кабінеті військовозобов’язаного та друкується. Надсилання поштою: після підписання начальником ТЦК, повістка відправляється адресатом рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

після підписання начальником ТЦК, повістка відправляється адресатом рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Строки виконання: після отримання повістки, військовозобов’язаний має два тижні, щоб з’явитися до ТЦК та СП.

після отримання повістки, військовозобов’язаний має два тижні, щоб з’явитися до ТЦК та СП. Вважається врученою: повістка вважається врученою, якщо її отримано, відмовлено від отримання або адресат відсутній за місцем проживання.

Чому це важливо

Оновлення даних: особливо важливо мати актуальні дані в системі “Резерв+”. Саме за вказаною адресою надсилатимуться повістки.

особливо важливо мати актуальні дані в системі “Резерв+”. Саме за вказаною адресою надсилатимуться повістки. Відповідальність: ігнорування повістки тягне за собою адміністративну, а в деяких випадках і кримінальну відповідальність. Штрафи за неявку можуть сягати значних сум.

ігнорування повістки тягне за собою адміністративну, а в деяких випадках і кримінальну відповідальність. Штрафи за неявку можуть сягати значних сум. Обов’язок прибути: навіть після сплати штрафу, обов’язок з’явитися до ТЦК та СП залишається чинним.

Повістка, яка надіслана поштою Фото: Телеграм-канал "Чесні новини України".

Що робити, якщо ви отримали повістку

Перевірте дані: переконайтеся, що вся інформація в повістці правильна. З’ясуйте причину виклику: зверніться до ТЦК та СП для уточнення деталей. Прибути вчасно: не зволікайте зі зверненням до ТЦК та СП.

Ця зміна в законодавстві підкреслює важливість військового обов’язку кожного громадянина України.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 71 мільйон 820 тисяч гривень на друк 900 тисяч повісток до кінця 2024 року.

Укрпошта почала надсилати повістки! Що буде за неявку до ТЦК?

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