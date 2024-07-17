Що буде, якщо проігнорувати штраф за неоновлення даних: відповідь адвоката

Штраф за невчасну актуалізацію облікових даних може бути лише один. А багато штрафів можна сплачувати за ігнорування повістки до ТЦК, яку можуть відправляти хоч щотижня.

Штраф за невчасну актуалізацію облікових даних може бути лише один. Однак він може подвоїтися, якщо дійде до виконавчого провадження. Це може статися, якщо не сплатити штраф або не оскаржити його протягом 15 діб.

Водночас призовник може сплачувати штрафи хоч щотижня – за кожен новий проігнорований виклик до ТЦК за повісткою.

Про це це йдеться у статті hromadske з посиланням на пояснення військового адвоката Віталія Савко і директора Департаменту кадрової політики Міноборони Марка Андрусяка.

У виданні нагадують, шр у разі неявки за повісткою на порушника можуть накладати штрафи хоч щотижня — за кожен новий проігнорований виклик до ТЦК. Якщо сума таких штрафів сягнк на понад 160 тисяч гривень, суд уже може накласти арешт на нерухоме майно.

Штраф можуть накласти і заочно. Проте інформація про штраф не відображатиметься в застосунках "Дія" та "Резерв+". У "Дії" така інформація з’явиться вже на етапі виконавчого провадження.

А ще людину, яка ігнорує виклик для пояснень, за зверненням працівників ТЦК суд може обмежити у праві керувати автомобілем, нагадує hromadske.

Нагадаємо, 16 липня в Україні закінчується двомісячний термін, протягом якого військовозобов'язані чоловіки мали стати на військовий облік або оновити військово-облікові дані. Ми писали, що зміниться для військовозобов'язаних українців від 17 липня.

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