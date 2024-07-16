Що буде, якщо РФ підірве Київську ГЕС: в "Укргідроенерго" назвали найгірший сценарій

Зруйнувати Київську ГЕС, як це було з Каховською, росіянам не вдасться. У найгіршому випадку підрив загрожуватиме підтопленням підвалів в деяких районах Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Укргіденерго" Ігоря Сироту в інтерв'ю Forbes.

Як пояснив Сирота, Київську та Канівську ГЕС майже неможливо зруйнувати ззовні. Для цього ворогу треба залетіти на територію України на літаках та скинути на них декілька авіаційних бомб.

"Київська та Канівська ГЕС розташовані в центрі України, далеко від лінії фронту, тому авіація ворога навряд чи зможе наблизитися. Це вкрай малоймовірний сценарій. Каховську ГЕС вони змогли підірвати зсередини, тому що вона була ними окупована. Завезли туди сотні кілограмів вибухівки", – додав він.

І навіть у якби це сталось, то катастрофічних наслідків очікувати не варто. За словами Сироти, в найгіршому випадку це загрожуватиме підтопленням підвалів в деяких районах Києва. У разі значного пошкодження від ракет може статися спрацювання водосховища – люди в наближених населених пунктах залишаться без води.

"Але катастрофічних наслідків, як у Херсонській області, не буде. Кілька ракетних ударів в одне місце можуть пробити отвір у дамбі, звідки виходитиме вода. У Каховській ГЕС була практично зруйнована вся станція і 12 водозливних затворів. Це був дуже великий витік. Такого ракетними ударами досягти неможливо", – пояснив Сирота.

Нагадаємо, представниця МЗС Росії Марія Захарова 12 липня заявила, що Україна нібито готує знищення дамб Київської ГЕС та Канівського водосховища, щоб "звинуватити" Росію. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко наголосив, що заява Захарової – це непросто про шантаж.

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