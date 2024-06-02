Що буде, якщо військовозобов'язаний не оновить дані протягом 60 днів: юристка розповіла про покарання

Для тих, хто буде ігновувати оновлення даних, повістки будуть надсилати за будь-якою адресою.

Якщо військовозобов'язаний не оновить свої персональні дані, до нього будуть застосовувати адміністративний штраф. Це від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень.

Про це розповіла Суспільному рівненська експертка з мобілізаційних питань та військового обліку Наталія Печериця.

"До речі, тим, хто ігнорує цей обов'язок, повістки будуть надсилати за будь-якою адресою, яка є в базі ТЦК. І ця повістка буде вважатися належним чином врученою. А коли людина оновить дані, то вона уникне відповідальності і не отримає цього штрафу", - попередила вона.

Юристка прокоментувала останні повідомлення у ЗМІ про можливе продовження терміну оновлення даних та наголосила, що наразі законом цього не передбачили.

"Є зараз такі думки, що, можливо, цей 60-денний строк продовжать. Але наразі законом цього не передбачили", - сказала Печериця.

Нагадаємо, у ТЦК прокоментували скандали з бусами на вулицях.

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