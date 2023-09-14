Що буде з цінами на овочі взимку: прогноз Мінагрополітики

Аграрії центральних, західних, навіть північних регіонів країни почали системно вирощувати овочі, що допоможе не піднімати ціни.

Стрімкого зростання цін на овочі зимою, як це було торік, в Україні цьогоріч бути не має.

Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

За його словами, експерти обговорили перспективи експорту нового врожаю, сезонні коливання цін на овочі, розвиток галузі переробки, а також про проблеми аграріїв. Він пояснив, що аграрії центральних, західних, навіть північних регіонів країни почали системно вирощувати овочі, що допоможе не піднімати ціни.

"Овочів цього року ми виростили в достатній кількості. Інше питання, чи зможемо ми їх зберегти, бо інфраструктури для зберігання врожаю до весни не вистачає, і вона не може з'явитися дуже швидко. Тому сезонні коливання цін на овочі все ж можуть бути", - зауважив він.

Нагадаємо, перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький та ексзаступник міністра економіки отримали підозри за зловживання на понад 62 млн грн.

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