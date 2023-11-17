Що буде з цінами на продукти 2024 року: відповідь члена ради НБУ

Українців неабияк цікавить, що буде з цінами на продукти. Так, значних зростань не очікується.

Про це в ефірі з телемарафону член Ради НБУ Василь Фурман.

Ціни залежать від декількох факторів

За словами Фурмана, насправді дуже багато залежить від сезонності. До прикладу, пояснив він, овочі-фрукти в нас завжди достатньо дешеві в сезон. Дуже багато залежить й від врожайності.

"Цього року це дуже великі врожаї, і на дуже багато груп товарів у зв'язку з цим ціни зменшилися", – каже експерт.

Крім того, зрозуміло, що на це також вплинуло блокування українського експорту ворогом. Через це ми не можемо повною мірою експортувати, наприклад, українські зернові.

Як відзначає член ради, прогноз Нацбанку полягає в тому, що інфляція наприкінці цього року становитиме 6%, а наступного – буде трохи більше ніж 9%.

"І у 25-му році знов повернеться десь до 6%. Тобто у нас планово, прогнозно не повинно бути якихось значних зростань цін", – каже Фурман.

Нагадаємо, 2024 року очікують деяке полегшення продовольчої інфляції. Зокрема, цукор, кава, кукурудза та соєві боби здешевшають.

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