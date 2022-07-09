Що буде з цінами в найближчі місяці: радник Зеленського зробив прогноз

На початку червня Національний банк України підняв облікову ставку для боротьби з інфляцією.

За словами радника президента з економічних питань Олега Устенка, якщо найближчим часом зростання цін не сповільниться до 15%, ставка може бути знову підвищена.

Про це радник президента казав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Нацбанк намагається придавити інфляцію. Наскільки вони можуть її придавити? Я вважаю, що вони повинні довести інфляцію до рівня близько 15% і це тоді буде повною перемогою в цьому напрямку", - сказав Устенко.

Водночас, за його словами, підвищення облікової ставки наврядчи допоможе додатково знизити інфляцію.

"Зараз краще спробувати бути в цьому режимі високої облікової ставки в 25% протягом як мінімум місяця-півтора", - каже радник Зеленського.

Устенко вважає, "якщо інфляція не дійде до рівня 15%, тоді слід знову переходити до заходів у відповідь і знову збільшувати ставку, але вже не так драматично, з 25 її можна буде підняти до 30%".

Нагадаємо, споживча інфляція в Україні у червні пришвидшилася до 20,1% з 18,0% у травні. Це зумовлювалося як загальносвітовими тенденціями, зокрема високими цінами на енергоресурси, так і внутрішніми чинниками, насамперед пов'язаними із війною: порушення виробничих та логістичних шляхів, руйнування активів та інфраструктури, обмеженість запасів та можливостей імпорту, окупація територій.

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