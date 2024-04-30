Що буде з Донецьком: провідниця до Вищих вимірів світла та любові зробила прогноз

Поки що Донецьк виглядає темним, якщо говорити про саме місце. Він не пройшов ще ту трансформацію, яку решта територій України. До порівняння, ми світимося, а в них темно, і земля трошечки розходиться.

Про це сказала провідниця до Вищих вимірів світла та любові Айа.

На думку провідниці, російська влада просто залишить донеччан.

"Там більшість будуть пробувати кудись поїхати за кордон, хто зараз там підтримують те ментальне темне поле кармічної енергії", – каже вона.

Це виглядає, що розвиток всюди пішов по Україні, Україна пробудилася, вона змінила українців, ми засвітилися.

"А райони, де не пішла ця трансформація – їм потрібно буде пройти свої трансформації вже після війни", – підсумувала Айа.

Раніше провідниця до Вищих вимірів світла та любові розповіла, що війна в Україні закінчиться завдяки США. За її словами, Америка зробить щось, через що окупанти одразу почнуть втікати.

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