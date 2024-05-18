Що буде з колишніми "обмежено придатними": в Міноборони дали пояснення

Верховна Рада України 21 березня скасувала статус "обмежено придатний". Після цього військовозобов'язані, яких раніше ВЛК визнала "обмежено придатними", повинні пройти повторний медогляд протягом дев'яти місяців. Скасування статусу "обмежено придатний" не означає, що усі мобілізовані з певними захворюваннями служитимуть у штурмових підрозділах.

Де проходитимуть службу колишні "обмежено придатні", розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Придатність тепер матиме 5 категорій. Деякі люди будуть придатними до служби лише, наприклад, в вищих навчальних закладах... в ТЦК... тільки в штабних підрозділах і в тилових підрозділах охорони... А будуть люди, які придатні повністю. І будуть також тимчасово непридатні", – пояснив речник.

Нагадаємо, зміна статусу військовозобов'язаних відбуватиметься після повторного проходження ВЛК..Повторна військово-лікарська комісія має вирішити, стануть ці військовозобов'язані особи придатними або непридатними до військової служби.

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