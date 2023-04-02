Що буде з Лаврою та Павлом-"Мерседесом": пояснив митрополит ПЦУ Драбинко

Митрополит Переяславський та Вишневський Олександр Драбинко, який 2018 року перейшов з УПЦ МП до ПЦУ, розповів, як розвиватимуться події довкола Києво-Печерської лаври, та як повернути святиню, де поки що "окопався" Московський патріархат.

Про це ієрарх розповів в інтерв'ю Оbozrevatel.

Драбинко наголосив, що Лавра має належати ПЦУ й перестати бути "осередком московської церкви".

"Але якщо митрополит Павло вже вчиняє антидержавні дії і вдається до образ, то передусім його треба притягнути до відповідальності. Владика Павло показав істинний лик Московського патріархату, з прокльонами і рештою. Сьогоднішній митрополит Павло – це вже не той, який був раніше, недоторканний. Він наголошує на законних підходах до вирішення питання – так от на підставі закону питання і треба вирішувати", – зазначив митрополит.

Митрополит Олександр певен, що поліція не повинна застосовувати силу до вірян УПЦ МП, які зараз блокують Нижню лавру. Але держава має пояснити предстоятелю УПЦ МП Онуфрію, що він буде нести відповідальність за такі дії.

"Те, що відбувається сьогодні навколо Києво-Печерської лаври, я прогнозував раніше. Я впевнений, що були можливості розв'язати питання раніше і не доводити Лавру до того стану, в якому вона наразі опинилася. Ця церковна організація (упЦ МП. - Ред.) загнала себе в глухий кут. У неї немає бажання вирівняти навіть ті нюанси, які можна було б вирівняти", – підсумував Драбинко.

Нагадаємо, що до 29 березня священики УПЦ Московського патріархату мали звільнити всі будівлі Києво-Печерської лаври та передати майно державі. Проте вже п'ятий день поспіль віряни УПЦ МП блокують доступ до Нижньої лаври.

Зокрема, один із монахів, коментуючи події 2014 року, заявив, що "Донбас повстав", а "першими стріляли українці". Інша представниця УПЦ МП у Лаврі заявила, що війна розпочалася через гріхи українців (відео).

Вчора Шевченківський суд столиці обрав запобіжний захід наміснику монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі митрополитові Павлу у вигляді двох місяців домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Перед цим СБУ виклала в Мережу аудіозапис розмов Павла, в яких той радів окупації Херсона, а вторгнення РФ називав "війною Америки і Росії до останнього українця".

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