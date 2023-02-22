Що буде з організмом, якщо кожного дня стояти в планці: кому вправа протипоказана

Як зміниться тіло, якщо кожного дня стояти в планці, читайте в матеріалі ТСН.ua

Напевно всі знають, що являє собою "планка". Це статистична вправа на підлозі з упором на руки чи передпліччя.

Як виконувати планку

Варіантів виконання планки дуже багато. Класичний варіант — стати в позицію віджимань, зігнути лікті на 90 градусів і перенести свою вагу на передпліччя. Все тіло повинне утворювати одну пряму лінію, живіт підтягнутий, м'язи напружені.

Виконуючи планку важливо, щоб:

Голова та шия не напружувались,

Лікті знаходились під плечовими суглобами, таким чином запобігаючи створення зайвого навантаження на плечі.

Руки необхідно тримати перед собою чи схрестити їх.

Поперек не округлювати та не прогинати.

Ноги повинні залишатися прямими та напруженими.

Дихання було повільним та розміреним.

​​​​​​Скільки потрібно тримати планку

Виконувати її потрібно стільки, скільки дозволяє тіло. Ті, хто лише починає, може протриматися в планці 15-30 секунд. Головне у виконанні вправи техніка, а не тривалість. Експерти зазначають, що декілька коротких підходів ефективніші за довгу планку.

Планка — це унікальна вправа, яка змусить ваше тіло працювати практично повністю.

Що буде з тілом, якщо щоденно виконувати планку

Планка значно покращить поставу. А хороша постава — це не лише красиво, вона покращує загальний стан та ефективність м'язів і зберігає спину.

Зникнуть болі в спині. Щоденне виконання планки без перевантаження спини та стегон зміцнює м'язи не тільки верхньої, а й нижньої частини тулуба, запобігаючи, таким чином появі болю у спині.

Тіло стане гнучким. Здається це неймовірним, але в планці ми розтягуємо зв'язки і м'язи, починаючи з плечей і закінчуючи пальцями ніг. Пропрацьовуються основні м'язи, збільшується гнучкість всього тіла, з'являється легкість у рухах.

Покращиться баланс тіла, тому що за баланс відповідають ті черевні м'язи, які ми напружуємо в планці.

Через те, що покращується метаболізм, виконання планки — це шлях до схуднення. Виконуючи щоденно планку ви спалюватимете більше калорій, ніж виконуючи стандартні вправи для преса. Щоденна планка допоможе підтримувати його кращий рівень метаболізму впродовж усього дня, навіть під час сну.

Покращення настрою. Розтягуючи м'язи, планка зменшує стрес і напруження в організмі. Уже через тиждень виконання планки зникне нервозність, дратівливість та апатія.

Протипоказання для виконання планки

Планку не можна робити:

при будь-яких травмах спини,

при вагітності,

за наявності гриж у будь-якому з відділів хребта,

у випадку проблем із суглобами,

якщо є схильність до підвищення артеріального тиску,

під час загострення хронічного захворювання,

під час підвищення температури.

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