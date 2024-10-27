Що буде з пенсіями з інвалідності після реформи МСЕК: Мінсоцполітики надало пояснення

Всім, кому пенсії з інвалідності призначені на законних підставах, продовжать їх виплачувати незалежно від функціонування, реформи чи ліквідації МСЕК.
В соціальних мережах шириться некоректна інформація про реформу МСЕК та зміни у системі соціальної підтримки осіб з інвалідністю. Це створює негативне враження у громадян і веде до невдоволення та панічних настроїв у суспільстві.
Про це повідомило Міністерство соціальної політики.
"Повідомляємо: всі громадяни, яким призначено пенсії по інвалідності, будуть отримувати всі призначені виплати після реформи. Жодні виплати чи гарантії всім громадянам, які їх отримують на законних підставах, не буде зменшено", – запевнили у відомстві.
У Мінсоцполітики зауважили, що реформа соціальної підтримки осіб з інвалідністю покликана поліпшити підтримку громадян з інвалідністю, зокрема:
- пришвидшити призначення допомоги;
- зменшити бюрократію;
- зробити систему соцпідтримки прозорою та зручною для громадян.
Нагадаємо, експерти розповіли, що буде з МСЕК після ліквідації, а також як і де по-новому отримати довідки.
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