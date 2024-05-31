Що буде з субсидіями після зміни тарифу на світло: у Мінсоціполітики спробували заспокоїти українців

Перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак заявила, що держава має кошти на субсидії для всіх українців, які не можуть самостійно оплачувати комуналку.

Посадовиця зазначила, що тим, хто вже отримує допомогу від держави, розмір субсидії автоматично буде перераховано після підвищення тарифу.

Про це пише "Еспресо".

"Вже з січня 2023 року в нас субсидії повністю цифралізовані. Нарахування виплат здійснює Пенсійний фонд, який має дуже потужну ІТ-систему. Якщо тарифи будуть підвищені, то для всіх тих родин, які мають субсидії сьогодні, ми самі автоматично ці субсидії перерахуємо. Гроші для цього є і будуть", – наголосила Марчак.

За словами заступниці міністра, субсидії зможуть отримати й ті родини, які після підвищення тарифів на електроенергію відчують, що суми у платіжках стали непосильними. Для цього необхідно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду.

"Розроблені зручні інструменти – це так звана спрощена заява на субсидію. Заходьте на сайт "Дії" чи на сайт Пенсійного фонду, потім до електронного кабінету, де онлайн можна подати коротеньку заяву. Решту ми зробимо самі, як держава. І ми будемо призначати субсидії всім, хто їх потребує", – запевнила Дарина Марчак.

Нагадаємо, скільки доведеться платити за світло від 1 червня. В уряді заявляють що нові "посильні" тарифи на електроенергію для населення є політичним компромісом між соціальним захистом населення та реальними потребами енергетичної галузі.

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