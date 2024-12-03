Що буде з СЗЧівцями, які не повернуться на службу до 1 січня – в ДБР попередили

Військові, що пішли у СЗЧ, мають шанс повернутися на службу до 1 січня 2025 року, інакше їм загрожуватиме в'язниця.

Якщо військовослужбовець, що пішов у СЗЧ, до 1 січня 2025 року добровільно не повернеться на службу, потім зробити це буде набагато складніше.

Про це розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян, передає "24 канал".

Сапьян нагадала, що зараз військовослужбовці, які здійснили СЗЧ (самовільне залишення частини), можуть усвідомити все, виправити помилку і повернутись до своїх побратимів. Адже вже від початку 2025 року їх будуть розшукувати, встановлювати місце перебування. У такому разі СЗЧівець повертатиметься на службу, але уже через кримінальне провадження та рішення суду.

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"Відповідно до цієї норми суд буде вирішувати. Але орган досудового розслідування надає тільки матеріали, а військовослужбовець може, наприклад, сказати, що повертається, не хоче сидіти у в'язниці, тому що злочин скоєний в умовах воєнного стану, хоче повернутися у свою військову частину. Суд дає дозвіл, наприклад, на повернення його в військову частину", – пояснила представниця ДБР.

За її словами, навіть якщо цей військовослужбовець, що пішов у СЗЧ, хоче повернутися до служби, суд може ухвалити рішення про позбавлення волі.

Що потрібно військовому, аби повернутися після СЗЧ

Щоб повернутися, має бути згода командира військової частини, де скоєно СЗЧ або дезертирство.

Якщо військовослужбовець хоче змінити військову частину, має бути згода того командира військової частини, куди він хоче перевестися.

"Якщо командири не дають своєї згоди, то дуже висока ймовірність, що цей військовослужбовець сидітиме за ґратами", – попередила радниця з комунікацій ДБР.

За її словами, головне завдання – не стільки покарати того чи іншого солдата, як повернути його на місце служби.

Нагадаємо, Верховна Рада 21 листопада ухвалила закон № 12095 про можливість поновлення військових на службі після першого СЗЧ або дезертирства без кримінальної відповідальності. Згодом цей документ підписав президент Володимир Зеленський.

Військовим, які після СЗЧ добровільно повернуться на службу до 1 січня 2025 року, обіцяють повернути усі соціальні гарантії.

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