Що буде за ігнорування трьох повісток: адвокат пояснив, в якому разі законно подавати у розшук ухилянтів

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час мобілізації в Україні зможе подавати у розшук чоловіків, які проігнорували три повістки у разі, якщо до законопроєкту щодо мобілізації долучать норму, яка дозволить це.

Про це сказав адвокат В'ячеслав Ліхачов в коментарі OBOZ.UA.

Він прокоментував те, що у законопроєкті про мобілізацію може з'явитися норма, що дозволить подавати ухилянтів у розшук. Він вважає, що з точки зору загальних уявлень про права і свободи громадянина саме по собі оголошення в розшук не є чимось незаконним.

Але адвокат наголосив, що не має експертизи в цьому питанні, тому йому важко з точки зору юридичного аналізу це коментувати.

Він пояснив, що ключове питання, залежить від того, в якому вигляді буде прийнято закон.

"Якщо це буде внесено до закону, то це буде законно", – сказав адвокат.

Водночас, як сказав експерт, щодо розшуку, арешту рахунків, заборони водіння за кермом, тут вирішує лише Конституційний суд, який перевіряє, чи відповідають ці законодавчі ініціативи основному закону.

"Тому трохи безвідповідально з моєї позиції коментувати, що буде законно, а що не буде законно згідно із законопроєктом, який ще не ухвалено, який ще незрозуміло в якому вигляді буде прийнятий. Обережно скажу, що з точки зору загальних уявлень про права і свободи громадянина саме по собі оголошення в розшук людини, яка тричі відмовилась приходити у воєнкомат після трьох отриманих повісток, в принципі це вписується в моє розуміння того, що є законним, це можливо, це не порушує прав та свободу, якщо йдеться справді про повістки, які були вручені в належний спосіб, які було отримано особисто і це може бути чимось підтверджено", – сказав Ліхачов.

Він додав, що це безумовно не розповсюджується на повістки, які розкидають по поштових скриньках, або затикаються до дверних ручок чи передаються через двірників.

"Це не дуже серйозний аналіз, із моєї точки зору я не можу так впевнено сказати, законно чи це незаконно, тим більше коли йдеться тільки про пропозицію. Я можу сказати, що на мою думку чи відповідає це загальним стандартам прав та свобод громадянина і в цілому на мою думку – так, але це не те, щоб тут можна було про це розмірковувати в термінах таких категоричних законно чи ні", – пояснив адвокат.

Але, чи підтримають нардепи такі правки до закону, Ліхачов прогнозувати не став.

"Я нічого про це не знаю, у нас приймається багато чого, що далеко від реальності, це залежить від настрою депутатського корпусу, від того навколо чого там буде основна дискусія і політична інтенція, яку буде транслювати офіс президента", – сказав він.

Нагадаємо, ТСН.uaвже повідомляв, що менше половини від загальної кількості працівників ТЦК є учасниками бойових дій. Офіційно відомо про те, що процентне співвідношення військовослужбовців ТЦК, які є учасниками бойових дій, до їх загальної чисельності становить 46,2%.

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