Що буде замість МСЕК: міністр розповів, кому передадуть функції

Коли в Україні медико-соціальні експертні комісії 1 січня призупинять свою діяльність як окремі юридичні особи, їхні функції буде передано кластерним і надкластерним лікарням.

Про це міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив на брифінгу 23 жовтня.

Ляшко зазначив, що робиться все, "щоб на 1 січня 2025 року МСЕК як окремі юридичні особи призупинили своє функціонування".

"Функції (МСЕК – ред.) ми передаємо до кластерних і надкластерних лікарень. Кластерні і надкластерні лікарні – це вже результат з госпітального планування, яке провело МОЗ і визначило у кожному регіоні ці лікарні. Вони забезпечують доступність пацієнтам у межах визначених нормативів і мають як мінімум 20 напрямків надання меддопомоги тощо", – розповів очільник МОЗ.

Він пояснив, що цим міністерство вирішує чотири глобальні проблеми, одна з яких – кадри.

Ляшко також сказав, що всі кластерні і надкластерні лікарні підключені до Електронної системи охорони здоров'я. Рішення про встановлення інвалідності ухвалюватимуться на основі даних, записаних у ЕСОЗ. Як зазначив міністр, це дозволить чітко відстежувати, який лікар, коли і який діагноз вносить, які дослідження і коли проводилися.

"У разі проведення розслідування, якщо буде оскарження по кримінальних справах, наприклад, ми чітко будемо бачити вертикаль, хто, де, на яких етапах допускав помилку. Плюс, як показова практика цифровізації ВЛК призовників, ми можемо відслідковувати у автоматичному режимі аномальні речі або діагнози, пов'язані або з лікарнею, або з конкретним лікарем, і працювати на упередження, і працювати з ними, щоб не було ніяких потенційних зловживань", – розповів голова МОЗ.

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Він зауважив, що міністерство планує відмовитися від поняття "медико-соціальна експертиза".

"Медики, які провели певне лікування, певну реабілітацію, оцінюють потреби людини по працездатності. У подальшому через міжнародну класифікацію функціонування, яка вже стала національним класифікатором, підключаються і інші сторони, зокрема, це Мінсоцполітики, яке дивиться, які функції людина і втратила, і які компенсатори можна запропонувати, які є з їхньої сторони", – розповів Ляшко.

Він додав, що далі підключиться Мінекономіки – якщо людина після втрати функціональності не може виконувати ту роботу, яку виконувала до цього, за станом здоров'я.

"І підключається Міносвіти, якщо буде потрібно людині запропонувати перенавчання через втрату певних функцій організму. Це дозволить нам у кінцевому етапі пропонувати не додаткові виплати, а компенсатори, які дозволять повернути людину у соціум, бути (їй – ред.) соціально і економічно активною", – розповів міністр.

Нагадаємо, центральну МСЕК ліквідують вже до кінця цього тижня. А всю систему планують згорнути до 31 грудня 2024 року.

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