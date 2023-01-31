Мобілізція в Україні: що чекає на чоловіків призовного віку, які залишилися за кордоном

Від початку повномасштабної війни чимало чоловіків призовного віку (18-60 років), які виїхали за кордон, не повернулися.

Юристка Вікторія Тютюнникова відповіла щодо адміністративної відповідальності за недотримання законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку і мобілізацію.

За її словами, після повернення додому чоловіків призовного віку, які перебували за кордоном, можуть притягнути до адміністративної відповідальності за недотримання законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку і мобілізацію.

Таке правопорушення карається штрафом від 3400 до 5100 грн. Якщо з’ясується, що вони нелегально перетинали кордон, то доведеться додатково сплатити від 3400 до 8500 грн.

Щодо кримінальної відповідальності, то до неї можуть притягнути лише тих чоловіків, котрі отримали повістку і втекли за кордон. Їм загрожує від 3-5 років ув’язнення.

Юристка також нагадала про правила вручення повістки.

"Повістка вважається належно переданою, якщо вона вручена військовозобов’язаному під особистий підпис. Тобто її не можна передавати через членів сім’ї, родичів або друзів. Оскільки чоловік перебуває за кордоном і сам не може прийняти повістку, то й обов’язку прибути до військкомату не має", - додала Вікторія Тютюнникова.

З її словами, правила перетинання кордону не відповідають положенням Основного закону, який передбачає, що вони мають бути визначені законом, а не постановою Кабміну, як це є наразі.

Проте встановлення факту неконституційності тих правил належить до повноважень КСУ. До нього з цього приводу мають звернутися президент чи народні депутати (щонайменше 45 осіб), Верховний Суд, уповноважений Верховної Ради з прав людини, а не фізичні особи.

Зважаючи на це, довести в суді відсутність встановленої у законний спосіб заборони на виїзд чоловіків призовного віку без рішення КСУ про невідповідність Конституції правил перетину кордону, майже неможливо.

Додамо, що 27 січня Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка на час дії воєнного стану забороняє виїзд за кордон чиновників без поважних причин.

Йдеться і про чиновниць. Перетин кордону для них можливий лише на підставі документів про службові відрядження.

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