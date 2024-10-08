Що чекає на тих, хто досі не оновив дані: у ТЦК розповіли

В Україні досі є чоловіки, які не оновили свої військово-облікові дані до 16 липня.
Переважну більшість військовозобов'язаних чоловіків, які досі не оновили свої облікові дані у ТЦК шукають за допомогою "Укрпошти" або адресного оповіщення.
Про це розповів полковник, заступник начальника центру – начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського ОТЦК Сергій Монукал в інтерв'ю "Главреду".
"За домашньою адресою приходять представники ТЦК, обовʼязково формують поштові повідомлення з описом вкладення. Тому що повістка без опису, без конверта, яка кинута в поштову скриньку не є належним чином врученою – тільки поштовим вкладенням або особисто в руки", – пояснив Монукало.
Також офіцер підтвердив, що не вважається належним чином оповіщеною особа, чиї родичі, які або взяли повістку, або не взяли і заявили, що особа не проживає за місцем проживання.
За словами військового ТЦК, після того, як надходить повідомлення, що військовозобовʼязаний не проживає за вказаним місцемпроживання, формується запит до Нацполіції про подання в розшук.
"Усі порушники вносяться до бази як порушники правил військового обліку, і вже по них буде винесено відповідне провадження", – додав він.
Раніше повідомлялося, що ВР хоче дозволити чоловікам оновити дані в ТЦК "зі знижкою 50%".
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