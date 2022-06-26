Що чекає на українців в липні: вісім нововведень, які торкнуться майже кожного

Що чекає на українців в липні: вісім нововведень, які торкнуться майже кожного

Що чекає на українців в липні 2022 року - підвищення пенсій, нові правила розмитнення, подорожчання автоцивілки, яким буде курс валют, читайте в матеріалі ТСН.ua

Перерахунок пенсій та допомоги

У зв'язку з перерахунокм прожиткового мінімуму у липні українці отримають нові пенсії та допомоги. З 1 липня прожитковий мінімуму зросте до 2027 гривень, зараз цей показник становить 1934 гривні, враховується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Від 1 липня 2022 року прожитковий мінімум становить:

2508 грн - загальний показник на одну особу з розрахунку на місяць;

2201 грн – для дітей до 6 років;

2744 грн – для дітей від 6 до 18 років;

2600 грн – для працездатних осіб;

2027 грн – для осіб, які втратили працездатність.

Мінімальна пенсія від 1 липня виросте на 93 грн - від від 1 934 до 2 027 грн,

Максимальну пенсія збільшиться на 930 грн - від 19 340 до 20 270 грн.

Законне підвищення пенсії поширюється попри всі категорії пенсіонерів.

Від 1 липня українцям підвищать надбавку за понад нормативний стаж. За кожен наступний рік (для жінок віком від 30 років та для чоловіків від 35 років) доплачуватимуть 20,27 грн, зараз долплачують 19,3 грн.

Зросте розмір аліментів - від 1 липня 50% мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину становитиме на дітей до 6 років - 1010,5 грн., на дітей від 6 до 18 років - 1372 грн. 100% мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину до 6 років становитиме 2201 грн, від 6 до 18 років - 2744 грн.

Курс долара та євро

За прогнозами Мінфіну якщо не буде змін у нормативній базі Нацбанку щодо валютних обмежень і ситуація на фронтах зберігатиметься такою як зараз і надалі, то при замороженому офіційному курсі долара на міжбанку курс американської валюти в літній період перебуватиме в межах коридору від 29,25 до 29,55 гривень, а курс євро - у коридорі 29,84−31,91 гривень. На готівковому ринку до кінця серпня курс долара буде в межах коридору від 34,50 до 38,50 гривень, а курс готівкового євро - від 35,19 до 41,58 гривень.

Запрацює реєстр руйнувань

Як зазначив заступник міністра інфраструктури Анатолія Комірного під час пресконференції в агенції "Інтерфакс-Україна", вже у липні запустять у роботу реєстр руйнувань, через який фізособи подаватимуть заяви про пошкоджене під час війни майно. У середині липня з'явиться повний функціонал – не лише подання фізособами заявок про пошкодження майна, а й додавання результатів обстеження органами місцевого самоврядування, щоб українці могли захищати свої права в міжнародних судах.

Платне розмитнення авто

Для зібльшення надходжень дербюджету від 1 липня розмитнення авто знову стане платним. Верховна Рада підтримала законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита й оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто з 1 липня 2022 року.

Власне платити знову за товари доведеться платникам єдиного податку першої, другої та третьої групи та підприємствам, що не сплачують ввізне мито. Ті, хто ввозять з-за кордону авто, повинні будуть заплатити ПДВ та акциз. Водночас новий закон звільняє від сплати збору на обов'язкове державне страхування тих, хто купує легкові автомобілі, оснащені виключно одним чи декількома електричними двигунами .

Як розмитнити авто в «Дії»

Ввести VIN-код авто і система автоматично підрахує, скільки потрібно заплатити власнику машини.

Розмір платежу буде формуватися відповідно до характеристик автомобіля: обсяг, тип і потужність двигуна, вік автомобіля та його ексклюзивність.

Після розмитнення в Дії можна буде і зареєструвати авто.

На подання документів потрібно не більше 5 хвилин.

Подорожчання автострахування

Від 1 липня збільшиться розмір страхових виплат з обов'язкового страхування цивільної відповідальності (ОСЦПВ). Водночас збільшиться і вартість такої страховки, очікується подорожчання на 10-20%.

Як зміниться розмір виплат:

з 130 до 160 тис. грн у разі завдавання шкоди майну,

з 260 до 320 тис. грн у разі завдавання шкоди життю та здоров'ю (в розрахунку на одного потерпілого),

зросте і гранична сума за самостійного оформлення повідомлення про ДТП його учасниками для страхової компанії (за так званим європротоколом) – з 50 до 80 тис. грн. Це означає, що більша кількість постраждалих у ДТП зможуть отримати страхову виплату без виклику Нацполіції.

Щоб захистити громадян від шахраїів, інформацію про укладені електронні договори "Зелена картка" вноситимуть до єдиної бази даних.

Нові правила отримання водійських прав

Від 24 липня зміняться правила видачі водійських прав.

Щоб отримати водійські права потрібно буде:

прослухати теоретичний курс в автошколі й отримати свідоцтво зі строком дії 1 рік;

скласти теоретичний екзамен у сервісному центрі МВС;

пройти практичну підготовку в автошколі;

скласти екзамен в автошколі та отримати свідоцтво з терміном дії 2 роки;

скласти практичний екзамен у сервісному центрі МВС й отримати посвідчення водія.

Штрафи за куріння вейпів та айкосів в громадських місцях

Електронні пристрої для паління прирівняли до звичайних сигарет, тож любителів тютюнових гаджетів штрафуватимуть за їх використання вже з липня. Від 1 червня 2022 року заборонено продавати неповнолітнім електронні сигарети та айкоси, а від 11 липня - курити електронні сигарети й "айкоси" в громадських місцях.

За порушення передбачені такі штрафи:

за продаж електронних сигарет і тютюновмісних виробів для електронного нагрівання неповнолітнім - 1020 грн, за повторне порушення - 10 200 грн;

за куріння електронних сигарет у громадських місцях - 1000 грн, за повторне порушення -10 000 грн;

за куріння в кафе, барах і ресторанах -3000 грн, якщо порушення вчинене повторно, штраф - 15 000 грн.

Подорожчання вартості проїзду маршрутками в Одесі

Як повідомляє пресслужба Одеської міської ради вартість проїзду у міських маршрутках підвищиться з 2 липня і становитиме 15 грн. Вартість проїзду у міському електротранспорті -трамваї, тролейбусі не зміниться.

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