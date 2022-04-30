Що чекає на українців в травні: п'ять нововведень, які торкнуться кожного

Від 1 травня на українців чекають важливі зміни, пов'язані із війною та ситуацією у світі. До чого потрібно бути готовими українцям в травні - в матеріалі ТСН.ua.

Додаткових вихідних у травні не буде

Традиційних вихідних, які мали українці в травні, не буде. Мається на увазі вихідні на День праці 1 травня, та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня. Законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" №2136-XI від 15.03.2022 року були встановлені нові правила вихідних днів під час війни.

Не всі внутрішньо переміщені особи будуть отримувати допомогу від держави

Від травня правила виплат допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) змінилися. Ідеться про щомісячну допомогу 2000 грн на дорослого та 3000 грн на дитину чи людину з інвалідністю. Від травня допомога виплачується лише переселенцям, які перемістилися з регіонів, де відбуваються бойові дії або з окупованих місць, або тим переселенцям, чиє житло внаслідок війни виявилося зруйнованим або непридатним для проживання (про що надана заявка в "Дії"). Інші категорії переселенців не будуть отримувати допомогу.

Ціни на пальне зростатимуть

Підвищення цін на пальне на АЗС в окремих регіонах країни є результатом ударів по паливній інфраструктурі України. В першу чергу йдеться про знищення Кременчуцького НПЗ, який був основним виробником пального в Україні. І хоча, як повідомила перша віцепрем'єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко, дефіцит пального в найближчі 7 днів буде ліквідовано, очікується подорожчання нафтопродуктів.

Зміниться порядок нарахування пенсій у разі втрати годувальника

Члени родин осіб, зниклих безвісти, зможуть отримати пенсію із втрати годувальника. Подати заяву про безвісти зниклу людину можна за телефоном гарячої лінії Національної поліції: 089 420 18 67. Через місяць від дати внесення інформації про зникнення людини до Єдиного реєстру досудових розслідувань члени сім’ї таких людей можуть отримувати пенсії.

"ПриватБанк" закриє деякі рахунки

Від 1 травня "ПриватБанк" закриває рахунок "Бонус+". Всі невикористані кошти на віртуальних рахунках будуть спрямовані на потреби армії та відновлення України.

Змінився порядок подовження та перепризначення всіх видів соцвиплат

Кабінет міністрів України скасував процедури, пов'язані з наданням підтверджувальних документів для продовження виплат чи їхнього перепризначення. На практиці це означає, що якщо раніше до певного терміну потрібно було надавати до соціальної служби документи для продовження виплат, то тепер соціальні виплати будуть нараховуватися автоматично. А документи потрібно буде надати через місяць, як закінчиться воєнний стан.