Що чекає на українців, які не оновили військово-облікові дані: у парламенті роз'яснили

Військовозобов'язані українці, які не оновили облікові дані вчасно - тобто до 16 липня, зможуть це зробити й пізніше. Крім того, вони мають змогу уникнути штрафів, але для цього потрібна поважна причина.

Про це в етері "Суспільне Студія" повідомив народний депутат Михайло Цимбалюк.

"Причин, чому вчасно не оновив дані, не багато. Найперше, стан здоров’я. Інші випадки - це окремі ситуації, які співробітники ТЦК та СП зважено розглядатимуть. Хоча, за юридичними нормами, хто до 16 липня дані не оновив, має нести адміністративну відповідальність", - наголошує депутат.

З його слів, якщо військовозобов’язаний не оновив дані й ігнорує повістки, то ТЦК та СП накладає штраф, а потім скеровує протокол до суду. Поліція повинна з’ясувати місцеперебування порушника та може оголосити його у розшук.

У разі повторної неявки до ТЦК, якщо сума штрафу перевищуватиме 160 тис., майно військовозобов’язаного можуть арештувати. Наголошується, що норма стосується й тих, хто перебуває за кордоном і не оновив дані.

"Це дуже складна процедура. Такої судової практики не існує. Тому Кабмін змушений буде реагувати по ходу й вносити зміни до підзаконних актів, щоб систематизувати це", - розповів Михайло Цимбалюк.

Нагадаємо, військовий адвокат Віталій Савко повідомив, чи можна судитися із ТЦК, якщо не встигли оновити дані. З його слів, військовозобов'язаний має повне право звернутися до суду на військкомат.

Читайте також:

Мобілізують усіх?! Чому на ВЛК забирають хлопців до 25 років?